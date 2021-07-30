Манчестер Сити не оставляет попыток подписать лидера Астон Виллы Джека Грилиша.

Как сообщает The Telegraph, Манчестер Сити предложил за футболиста сборной Англии около 120 миллионов евро.

Для "горожан" приобретение Грилиша — главная трансферная цель лета. К слову, его лично хочет видеть Пеп Гвардиола.

Также стало известно, что Тоттенхэм ответил отказом клубу на запрос о приобретении Харри Кейна. 

Астон Вилла не спешит принимать настолько привлекательное предложение и дала Грилишу новый контракт со значительным увеличением зарплаты.

В минувшем сезоне на счету хавбека 26 матчей в АПЛ, в которых он сумел забить шесть голов и отдать 10 голевых пасов.

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