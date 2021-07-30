Англия

Клуб всеми силами попытается подписать игрока.

Манчестер Сити не оставляет попыток подписать лидера Астон Виллы Джека Грилиша.

Как сообщает The Telegraph, Манчестер Сити предложил за футболиста сборной Англии около 120 миллионов евро.

Для "горожан" приобретение Грилиша — главная трансферная цель лета. К слову, его лично хочет видеть Пеп Гвардиола.

Также стало известно, что Тоттенхэм ответил отказом клубу на запрос о приобретении Харри Кейна.

Астон Вилла не спешит принимать настолько привлекательное предложение и дала Грилишу новый контракт со значительным увеличением зарплаты.

В минувшем сезоне на счету хавбека 26 матчей в АПЛ, в которых он сумел забить шесть голов и отдать 10 голевых пасов.

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