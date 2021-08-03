Англия

Миланский Интер всеми силами пытается удержать забивного форварда Ромелу Лукаку в своих рядах.

Лондонский Челси не оставляет надежд усилить свою атакующую линию форвардом миланского Интера Ромелу Лукаку.

На днях боссы "синих" связались с бельгийским форвардом, предложив ему оклад в размере 10 миллионов евро, но Лукаку ответил отказом, заявив, что хочет остаться в Италии.

Как сообщает итальянский журналист Джанлуки Ди Марцио, "синие" сделали еще одно щедрое предложение боссам Интера. Лондонцы готовы выложить за форварда около 100 миллионов евро и отправить в Италию своего защитника Маркуса Алонсо, однако Интер отказал.

По информации источника, переговоры между клубами продолжаются. Интер будет ждать новые предложений с улучшенными условиями.

Отметим, что контракт бельгийского форварда с Интером действителен еще три года — до лета 2024.

В прошлом сезоне Лукаку провел в составе Интера 44 матча во всех турнирах, забив 30 голов и сделав 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что Интер отклонил предложение Атлетико по Лаутаро Мартинесу.