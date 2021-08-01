Италия

Аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, скорее всего, не покинет Интер в летнее трансферное окно.

Миланский Интер не планирует расставаться с аргентинским форвардом Лаутаро Мартинесом в летнее трансферное окно.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, руководство миланского клуба отказалось продавать аргентинца в Атлетико.

По информации источника, мадридцы предложили за форварда около 50 миллионов евро. В то время как руководство Интера хочет выручить с продажи нападающего не меньше 90 миллионов евро.

Стоит отметить, что контракт Лаутаро Мартинеса с Интером действителен еще два года — до лета 2023.

Ранее сообщалось, что одним из претендентов на Мартинеса является лондонский Арсенал.