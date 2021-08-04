Англия

Бразилец может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Атакующий полузащитник Матеус Перейра накануне объявил о своем желании уйти из Вест Бромвича в летнее трансферное окно, из-за появился вопрос о дальнейшей карьере бразильца.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Аль-Хиляль ведет переговоры с "дроздами" о трансфере 25-летнего футболиста.

С самим Матеусом Перейрой клуб из Саудовской Аравии согласовал все финансовые условия контракта. Бразилец надеется, что его трансфер все-таки состоится.

В прошлом сезоне АПЛ Матеус Перейра провел за Вест Бромвич 33 поединка, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

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