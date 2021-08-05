Англия

Наставник Тоттенхэма призывает общественность сохранять спокойствие.

Тема возможного перехода нападающего лондонского Тоттенхэма в Манчестер Сити является одной из наиболее обсуждаемых в последние дни, поэтому совершенно не удивителен тот факт, что после очередного контрольного поединка "шпор", в котором им удалось уйти от поражения лондонскому Челси (2:2, голы — Зийех, 16, 49 – Моура, 56, Бергвейн, 70), большая часть вопросов новоиспеченному наставнику команды Нуну Эшпириту Санту касалась форварда его команды.

Наставник на все спекуляции отреагировал следующим образом: "Я в курсе всех этих разговоров, но рассчитываю самостоятельно поговорить с игроком, прежде чем принимать какие-то решения. Подобного шанса, к сожалению, мне еще не представлялось.

Считаю, что такие вопросы нужно обсуждать сугубо внутри команды, стараясь избегать публичных споров и дискуссий по этому поводу. Все, что связанно с Харри — внутренние дела клубов, и нам самим, прежде всего, необходимо разобраться со всеми этими вопросами", — подытожил наставник.

Напомним, что не так давно стало известно, что Тоттенхэм запрашивает у потенциальных покупателей Кейна 160 млн фунтов стерлингов за лидера своих атак, контракт которого подходит к концу лишь через три года.

На данный момент, "шпоры" принимают участие в благотворительной акции фонда ментального здоровья Mind, в рамках которой проводит спарринги с Арсеналом и Челси. Игра против "канониров" состоится 8 августа, начало в 16:00 по киевскому времени.