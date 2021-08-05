Англия

Аль-Хиляль согласовал с Вест Бромвичем условия трансфера бразильца.

Атакующий полузащитник Матеус Перейра накануне объявил о своем желании уйти из Вест Бромвича в летнее трансферное окно, из-за чего появился вопрос о дальнейшей карьере бразильца.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 25-летний бразилец продолжит свой футбольный путь в Саудовской Аравии и подпишет контракт с Аль-Хилялем.

Отмечается, что футболист пройдет медобследование в Париже, после чего полетит в Саудовскую Аравию для подписания соглашения с новым клубом.

Руководство Вест Бромвича проверяет последние детали сделки, после чего трансфер должен быть завершен.

В прошлом сезоне АПЛ Матеус Перейра провел за "дроздов" 33 поединка, в которых забил 11 голов и отдал 6 результативных передач.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.