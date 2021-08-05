Англия

Ранее Реал и МЮ согласовали все условия трансфера.

Манчестер Юнайтед ранее официально объявил о том, что достиг договоренности с мадридским Реалом по трансферу центрального защитника Рафаэля Варана.

"Красные дьяволы" также согласовали с 28-летним французом все финансовые условия контракта, однако для окончательного завершения перехода дело осталось за малым — скрепить устные договоренности официальной подписью документов.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Варан готов сегодня, 5 августа, вылететь в Манчестер для подписания соглашения с манкунианцами, что произойдет после прохождения медицинского обследования и карантина, на который футболист отравится после прибытия в Англию.

Напомним, что контракт Рафаэля Варана с Манчестер Юнайтед будет рассчитан до июня 2025 года с опцией продления еще на один сезон.

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