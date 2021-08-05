Англия

Вилланы хотят подписать нового футболиста в линию полузащиты.

Астон Вилла вынуждена искать замену для Джека Грилиша, который перейдет в Манчестер Сити в ближайшее время.

Как сообщает издание Sky Sports, вилланы собираются подписать одного из лидеров Норвича Тода Кантвелла.

Английский полузащитник в прошлом сезоне провел 34 матча, в которых забил шесть голов и сделал восемь результативных передач.

Контракт Тода Кантвелла с Норвичем действителен до лета 2022-го года.

Напомним, что Астон Вилла уже подписала одного полузащитника "канареек" Эмилиано Буэндию, который стал для клуба рекордным трансфером.