Англия

Сумма трансфера английского хавбека составит 117 миллионов евро.

Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш в ближайшее время станет игроком Манчестер Сити. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, уже завтра, 5 августа, 25-летний англичанин пройдет медицинское обследование перед подписанием долгосрочного контракта с "горожанами".

Также отмечается, что сумма трансфера хавбека сборной Англии составит около 117 миллионов евро.

В прошлом сезоне Грилиш провел 27 поединков, в которых забил семь голов и отдал 12 ассистов.

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