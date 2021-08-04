Сумма трансфера английского хавбека составит 117 миллионов евро.
Джек Грилиш, Getty Images
04 августа 2021, 22:15
Полузащитник Астон Виллы Джек Грилиш в ближайшее время станет игроком Манчестер Сити. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, уже завтра, 5 августа, 25-летний англичанин пройдет медицинское обследование перед подписанием долгосрочного контракта с "горожанами".
Также отмечается, что сумма трансфера хавбека сборной Англии составит около 117 миллионов евро.
В прошлом сезоне Грилиш провел 27 поединков, в которых забил семь голов и отдал 12 ассистов.
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