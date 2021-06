Астон Вилла на своем официальном сайте подтвердила подписание атакующего полузащитника Норвича Эмилиано Буэндии, который стал лучшим игроком минувшего сезона в Чемпионшипе.

24-летний аргентинец прошел успешное медицинское обследование в новом клубе, став рекордным подписанием в истории бирмингемской команды.

Сроки контракта и финансовые условия сделки не уточняются, однако, по информации различных британских СМИ, Астон Вилла заплатит Норвичу за Буэндию 33 миллиона фунтов + 7 миллионов фунтов в качестве бонусов.

It's official: @EM10Buendia is an Aston Villa player! 🙌#WelcomeEmi