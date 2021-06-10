Аргентинский хавбек прошел успешное медицинское обследование в бирмингемском клубе.
Эмилиано Буэндия, фото ФК Астон Вилла
10 июня 2021, 22:22
Астон Вилла на своем официальном сайте подтвердила подписание атакующего полузащитника Норвича Эмилиано Буэндии, который стал лучшим игроком минувшего сезона в Чемпионшипе.
24-летний аргентинец прошел успешное медицинское обследование в новом клубе, став рекордным подписанием в истории бирмингемской команды.
Сроки контракта и финансовые условия сделки не уточняются, однако, по информации различных британских СМИ, Астон Вилла заплатит Норвичу за Буэндию 33 миллиона фунтов + 7 миллионов фунтов в качестве бонусов.
В минувшем сезоне Чемпионшипа Буэндия провел 39 матчей, забил 15 голов, отдал 17 результативных передач и помог Норвичу вернуться в английскую Премьер-лигу.
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