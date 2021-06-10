Англия

Аргентинский хавбек прошел успешное медицинское обследование в бирмингемском клубе.

Астон Вилла на своем официальном сайте подтвердила подписание атакующего полузащитника Норвича Эмилиано Буэндии, который стал лучшим игроком минувшего сезона в Чемпионшипе.

24-летний аргентинец прошел успешное медицинское обследование в новом клубе, став рекордным подписанием в истории бирмингемской команды.

Сроки контракта и финансовые условия сделки не уточняются, однако, по информации различных британских СМИ, Астон Вилла заплатит Норвичу за Буэндию 33 миллиона фунтов + 7 миллионов фунтов в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Чемпионшипа Буэндия провел 39 матчей, забил 15 голов, отдал 17 результативных передач и помог Норвичу вернуться в английскую Премьер-лигу.

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