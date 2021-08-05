Англия

Англичанин перебрался из Астон Виллы в Манчестер Сити.

Сегодня Манчестер Сити объявил о подписании контракта с полузащитником Астон Виллы Джеком Грилишем.

Сумма трансфера 25-летнего хавбека сборной Англии составила 100 миллионов фунтов стерлингов.

По информации Squawka Football, Грилиш стал самым дорогим британским футболистом в истории.

Прежний рекорд удерживал Гарет Бэйл, который в 2013 году сменил Тоттенхэм на Реал за 85 млн фунтов стерлингов.

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