Англичанин перебрался из Астон Виллы в Манчестер Сити.
Джек Грилиш, ФК Манчестер Сити
05 августа 2021, 23:09
Сегодня Манчестер Сити объявил о подписании контракта с полузащитником Астон Виллы Джеком Грилишем.
Сумма трансфера 25-летнего хавбека сборной Англии составила 100 миллионов фунтов стерлингов.
По информации Squawka Football, Грилиш стал самым дорогим британским футболистом в истории.
Прежний рекорд удерживал Гарет Бэйл, который в 2013 году сменил Тоттенхэм на Реал за 85 млн фунтов стерлингов.
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