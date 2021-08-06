Англия

Лидер "шпор" прокомментировал свое возвращение в клуб.

Харри Кейн прокомментировал слухи вокруг его трансфера из Тоттенхэма. Английский нападающий заверил, что уже завтра вернется к тренировкам.

"Прошло почти десять лет с того момента, как я дебютировал за Тоттенхэм. Каждый год вы, болельщики, дарили мне поддержку и любовь.

Вот почему мне больно было читать некоторые комментарии на этой неделе, которые ставили под сомнение мой профессионализм.

Не буду вдаваться в подробности, но хочу пояснить, что я никогда не отказывался и не буду отказываться от тренировок. Я вернусь в клуб завтра, как и планировал.

Я бы не стал делать ничего, что может поставить под угрозу мои отношения с болельщиками, которые оказывали мне непоколебимую поддержку во время моего пребывания в клубе", — написал Кейн в своем twitter-аккаунте.

Напомним, что Тоттенхэм изучает возможность трансфера игрока Барселоны на случай ухода Кейна.