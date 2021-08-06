Лидер "шпор" прокомментировал свое возвращение в клуб.
Харри Кейн, getty images
06 августа 2021, 20:28
Харри Кейн прокомментировал слухи вокруг его трансфера из Тоттенхэма. Английский нападающий заверил, что уже завтра вернется к тренировкам.
"Прошло почти десять лет с того момента, как я дебютировал за Тоттенхэм. Каждый год вы, болельщики, дарили мне поддержку и любовь.
Вот почему мне больно было читать некоторые комментарии на этой неделе, которые ставили под сомнение мой профессионализм.
Не буду вдаваться в подробности, но хочу пояснить, что я никогда не отказывался и не буду отказываться от тренировок. Я вернусь в клуб завтра, как и планировал.
Я бы не стал делать ничего, что может поставить под угрозу мои отношения с болельщиками, которые оказывали мне непоколебимую поддержку во время моего пребывания в клубе", — написал Кейн в своем twitter-аккаунте.
Напомним, что Тоттенхэм изучает возможность трансфера игрока Барселоны на случай ухода Кейна.