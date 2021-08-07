Англия

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола хочет видеть форварда в рядах своей команды.

На днях Манчестер Сити объявил о переходе полузащитника Астон Виллы Джека Грилиша.

Однако, трансферные аппетиты "горожан" не утихли. Клуб из Манчестера всерьез намерен подписать форварда лондонского Тоттенхэма Харри Кейна этим летом.

Главный тренер "голубых" Хосеп Гвардиола высказался о потенциальном трансфере английского бомбардира, заявив, что руководство клуба сделает все чтобы подписать футболиста.

"Кейн — исключительно талантливый нападающий, и, конечно, мы очень заинтересованы в его приобретении. Но если Тоттенхэм не хочет его продавать… Конечно, мы еще постараемся подписать его", — цитирует Гвардиолу ESPN.

Ранее Гвардиола отреагировал на слухи о переходе Лионеля Месси в Манчестер Сити.