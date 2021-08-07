Англия

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола заявил, что Месси не входит в трансферные планы клуба.

На днях Барселона объявила о прекращении сотрудничества с Лионелем Месси.

Данная новость вызвала большой ажиотаж в футбольной общественности и мировых СМИ, которые активно "сватают" аргентинца в ПСЖ и Манчестер Сити.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о потенциальном переезде аргентинца в Манчестер, заявив, что у клуба другие трансферные приоритеты.

"Сейчас мы потратили большие деньги на Джека Грилиша. Он будет играть в нашей команде под 10-м номером. Мы верим в него. Касательно Месси, то мы были уверенны, что Лео продолжит карьеру в каталонском клубе. Сейчас мы не думаем о нем", — сказал Гвардиола в интервью ESPN.

К слову, переход Джека Грилиша из Астон-Виллы обошелся "горожанам" в 100 миллионов фунтов стерлингов, что сделало полузащитника самым дорогим британским футболистом в истории.

Ранее президент "сине-гранатовых" объявил, почему клуб не смог продлить соглашение со звездным аргентинцем.