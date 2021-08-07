Англия

Английский клуб добыл уверенную победу.

В рамках финала товарищеского турнира Betway Cup английский Вест Хэм обыграл Аталанту со счетом 2:0.

В концовке первого тайма Антонио счет открыл, а во втором тайме Форнальс забил второй мяч.

Отметим, что в поединке участие принял также украинец Андрей Ярмоленко. Он вышел в стартовом составе, но был заменен на 63 минуте.

Другие украинцы из Аталанты Руслан Малиновский и Виктор Коваенко участия в игре не принимали.

Вест Хэм — Аталанта 2:0

Голы: Антонио, 45+1, Форнальс, 90

Вест Хэм: Фабиански (Ареоля, 63), Цоуфал (Фредерикс, 63), Диоп, Доусон, Крессуэлл, Райс (Нобл, 63), Соучек (Джонсон, 63), Форнальс, Ярмоленко (Ковентри, 63), Бенрахма, Антонио (Боуэн, 63).

Аталанта: Муссо (Спортьелло, 76), Гозенс (Скальвини, 76), Паломино (Демирал, 56), Толои (Ловато, 45), Гимшити, Мэле (Дель Прато, 76), Фройлер, (Пессина, 56), де Рон (Да Рива, 82), Пашалич (Гизланди, 76), Миранчук (Муриэль, 56), Пикколи (Сапата, 56).