Англия

Английский полузащитник Джек Грилиш признался, что раздосадован поражением "горожан" в матче за Суперкубок.

Манчестер Сити минимально уступил Лестеру в матче за Суперкубок Англии, пропустив гол в концовке встречи.

Знаковым этот матч стал для Джека Грилиша, который провел дебютный матч в составе "горожан". Английский полузащитник появился на поле на 65 минуте, заменив Сэмуэля Эмози.

Футболист подвел итоги проигранного матча, оценив свой дебют в составе команды из Манчестера.

Неутешительный результат, но для меня абсолютная честь дебютировать за этот клуб. Спасибо болельщикам за прекрасный прием! Не могу дождаться следующих выходных", — написал Грилиш в Twitter.

Напомним, Грилиш перешел в Манчестер Сити из Астон-Виллы за 100 миллионов фунтов стерлингов.