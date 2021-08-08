Англия

Лидер "шпор" приступил к тренировкам.

Харри Кейн вернулся в расположение Тоттенхэма и будет тренироваться индивидуально в ближайшее время.

Как сообщает издание Sky Sports, английский нападающий будет проживать в отеле до четверга, чтобы соблюсти карантинные ограничения. В это время он будет заниматься индивидуально.

Отметим, что Харри Кейн задержался с возвращением в Тоттенхэм, не пребыв на общекомандное тестирование перед сезоном. Вероятно, английский клуб его накажет.

Напомним, что ранее нападающий заверил, что никогда не отказывался от тренировочных сессий с Тоттенхэмом.