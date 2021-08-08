Лидер "шпор" приступил к тренировкам.
Харри Кейн, getty images
08 августа 2021, 18:58
Харри Кейн вернулся в расположение Тоттенхэма и будет тренироваться индивидуально в ближайшее время.
Как сообщает издание Sky Sports, английский нападающий будет проживать в отеле до четверга, чтобы соблюсти карантинные ограничения. В это время он будет заниматься индивидуально.
Отметим, что Харри Кейн задержался с возвращением в Тоттенхэм, не пребыв на общекомандное тестирование перед сезоном. Вероятно, английский клуб его накажет.
Напомним, что ранее нападающий заверил, что никогда не отказывался от тренировочных сессий с Тоттенхэмом.