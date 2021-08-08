Англия

Английский хавбек пропустил спарринг против Тоттенхэма.

Тоттенхэм одержал победу над Арсеналом в товарищеском поединке, который прошел в рамках подготовки к новому сезону английской Премьер-лиги.

После матча главный тренер "канониров" Микель Артета ответил на вопросы журналистов и объяснил, почему центральный защитник Роб Холдинг и атакующий полузащитник Джо Уиллок пропустили встречу против "шпор".

"Причины отсутствия Холдинга и Уиллока абсолютно разные. Роб не играл, поскольку пребывал в недостаточной готовности. Что касается Джо, то мы расскажем обо всем, когда придет время".

"Уходит ли Уиллок? Пока это все, что я могу вам сказать. Как только появится возможность, вы обо всем узнаете", — приводит слова Артеты официальный сайт Арсенала.

Напомним, во второй полове прошлого сезона Джо Уиллок выступал за Ньюкасл. В футболке "сорок" англичанин провел 14 поединков, в которых забил 8 мячей.