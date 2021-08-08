Англия

Английский хавбек вернется Сент-Джеймс Парк, но уже на постоянной основе.

Атакующий полузащитник Арсенала Джо Уиллок с большой долей вероятности сменит клубную прописку в летнее трансферное окно, но при этом продолжит выступать в английской Премьер-лиге.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, Ньюкасл, за который 21-летний хавбек выступал во второй половине прошлого сезона на правах аренды, договорился с Арсеналом о подписании Уиллока на постоянной основе.

Стороны согласовали между собой все финансовые условия. Ожидается, что "канониры" заработают на продаже своего воспитанника более 20 миллионов фунтов.

При этом, по информации источника, сделка пока не завершена, поскольку Ньюкаслу еще необходимо согласовать условия контракта с самим Уиллоком.

Напомним, во второй полове прошлого сезона Джо Уиллок провел в футболке "сорок" 14 поединков, в которых забил 8 мячей.