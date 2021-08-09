Шотландский защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон подвернул лодыжку.
Эндрю Робертсон. Фото Getty Images
09 августа 2021, 10:45
Накануне Ливерпуль сыграл в результативную ничью с Атлетиком Бильбао в рамках контрольного матча.
Не обошлось и без ложки дегтя для Ливерпуля. В конце первого тайма защитник "красных" Эндрю Робертсон подвернул лодыжку правой ноги и не смог продолжить встречу.Наставник Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о серьезности повреждения шотландского защитника клуба.
"Мы не знаем, насколько серьёзно повреждение Эндрю. Это выглядело довольно болезненно. Робертсону предстоит пройти медицинские тесты, тогда будет больше информации", — сказал Клопп в комментарии Goal.com.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль — Атлетик.