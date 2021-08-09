Англия

Шотландский защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон подвернул лодыжку.

Накануне Ливерпуль сыграл в результативную ничью с Атлетиком Бильбао в рамках контрольного матча.

Не обошлось и без ложки дегтя для Ливерпуля. В конце первого тайма защитник "красных" Эндрю Робертсон подвернул лодыжку правой ноги и не смог продолжить встречу. Наставник Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о серьезности повреждения шотландского защитника клуба.

"Мы не знаем, насколько серьёзно повреждение Эндрю. Это выглядело довольно болезненно. Робертсону предстоит пройти медицинские тесты, тогда будет больше информации", — сказал Клопп в комментарии Goal.com.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Ливерпуль — Атлетик.

