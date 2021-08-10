Англия

"Шпоры" хотят усилиться форвардам Фиорентины.

Нападающий Фиорентины Душан Влахович может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно и перебраться в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает журналист Николо Скира, спортивный директор Тоттенхэма Фабио Паратичи планирует связаться с агентом сербского форварда, чтобы обсудить возможный трансфер.

Отмечается, что "шпоры" работают над поисками и подписанием нового центрфорварда. Вероятно, это может быть связано с потенциальным уходом Харри Кейна в другой клуб.

Фиорентина, в свою очередь, не намерена расставаться с Влаховичем и предложила ему новый контракт, хотя ранее сообщалось о готовности "фиалок" расстаться с 21-летним сербом за 60 миллионов евро.