"Шпоры" хотят усилиться форвардам Фиорентины.
Душан Влахович, Getty Images
10 августа 2021, 08:48
Нападающий Фиорентины Душан Влахович может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно и перебраться в английскую Премьер-лигу.
Как сообщает журналист Николо Скира, спортивный директор Тоттенхэма Фабио Паратичи планирует связаться с агентом сербского форварда, чтобы обсудить возможный трансфер.
Отмечается, что "шпоры" работают над поисками и подписанием нового центрфорварда. Вероятно, это может быть связано с потенциальным уходом Харри Кейна в другой клуб.
Фиорентина, в свою очередь, не намерена расставаться с Влаховичем и предложила ему новый контракт, хотя ранее сообщалось о готовности "фиалок" расстаться с 21-летним сербом за 60 миллионов евро.