Италия

Фиорентина готова рассмотреть предложения начиная от 60 миллионов евро.

Нападающий Фиорентины Душан Влахович может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, 21-летний серб входит в сферу интересов лондонского Арсенала и мадридского Атлетико.

Также вариант с подписанием Влаховича готов рассмотреть Тоттенхэм, если ему не удастся удержать своего ключевого форварда Харри Кейна.

По информации источника, Фиорентина будет рассматривать предложения, начиная от суммы в 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Серии А Душан Влахович провел в футболке "фиалок" 37 поединков, в которых ему удалось забить 21 гол и отдать 2 результативные передачи.