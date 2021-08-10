Французский полузащитник может перебраться в АПЛ.
Корентен Толиссо, getty images
10 августа 2021, 19:28
Манчестер Юнайтед и Арсенал ищут варианты усиления центра полузащиты в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает немецкое издание Bild, оба клуба нацелились на подписание полузащитника Баварии Корентена Толиссо.
В прошлом сезоне французский футболист провел 24 поединка, в которых отметился тремя забитыми голами. Его контракт с Баварией истекает следующим летом.
Напомним, что чемпион Германии готов расстаться с Корентеном Толиссо за сумму порядка 20 миллионов евро.