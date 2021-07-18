Германия

Ювентус и Наполи проявляют интерес к французского хавбеку.

Центральный полузащитник Корентен Толиссо может покинуть Баварию в летнее трансферное окно.

Как сообщает L’Équipe, мюнхенский гранд готов расстаться с 26-летним французом за 20 миллионов евро.

Ювентус и Наполи заинтересованы в футболисте, однако оба клуба считают требуемую сумму слишком завышенной.

Стоит отметить, что у Толиссо летом 2022 года истекает контракт, и он сможет покинуть Баварию на правах свободного агента. Руководство "красных" пытается не допустить такого сценария.

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