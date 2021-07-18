Ювентус и Наполи проявляют интерес к французского хавбеку.
Корентен Толиссо, Getty Images
18 июля 2021, 16:58
Центральный полузащитник Корентен Толиссо может покинуть Баварию в летнее трансферное окно.
Как сообщает L’Équipe, мюнхенский гранд готов расстаться с 26-летним французом за 20 миллионов евро.
Ювентус и Наполи заинтересованы в футболисте, однако оба клуба считают требуемую сумму слишком завышенной.
Стоит отметить, что у Толиссо летом 2022 года истекает контракт, и он сможет покинуть Баварию на правах свободного агента. Руководство "красных" пытается не допустить такого сценария.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.