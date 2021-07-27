Полузащитник Баварии отправлен на самоизоляцию.
Корентен Толиссо, фото ФК Бавария
27 июля 2021, 14:55
Корентен Толиссо сдал положительный тест на COVID-19 — сообщил официальный сайт Баварии.
Игрок французской национальной сборной находится на самоизоляции во Франции.
Ранее сообщалось, что Бавария не против расстаться с французом за 20 миллионов евро.
В понедельник, 26 июля, к подготовке к сезону с основной группой Баварии приступили игроки, принимавшие участие в Евро-2020.
Бавария стартует в Бундеслиге 13 августа поединком на выезде против Боруссии М.