Германия

Полузащитник Баварии отправлен на самоизоляцию.

Корентен Толиссо сдал положительный тест на COVID-19 — сообщил официальный сайт Баварии.

Игрок французской национальной сборной находится на самоизоляции во Франции.

Ранее сообщалось, что Бавария не против расстаться с французом за 20 миллионов евро.

В понедельник, 26 июля, к подготовке к сезону с основной группой Баварии приступили игроки, принимавшие участие в Евро-2020.

Бавария стартует в Бундеслиге 13 августа поединком на выезде против Боруссии М.