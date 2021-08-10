Англия

Сербский защитник может перебраться в АПЛ.

Вест Хэм продолжает работу над усилением состава в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Goal, "молотобойцы" переключились на Николу Миленковича после неудачи с Куртом Зума и близки к подписанию серба.

Контракт Миленковича с Фиорентиной рассчитан до лета 2022-го года.Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

Напомним, что ранее Фиорентина решила компенсировать потерю Миленковича возвращением Настасича.