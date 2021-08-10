Сербский защитник может перебраться в АПЛ.
Никола Миленкович, getty images
10 августа 2021, 20:32
Вест Хэм продолжает работу над усилением состава в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает издание Goal, "молотобойцы" переключились на Николу Миленковича после неудачи с Куртом Зума и близки к подписанию серба.
Контракт Миленковича с Фиорентиной рассчитан до лета 2022-го года.Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.
Напомним, что ранее Фиорентина решила компенсировать потерю Миленковича возвращением Настасича.