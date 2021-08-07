Италия

Серб имел непродолжительный опыт выступлений в Италии.

Поскольку английский Вест Хэм с каждым днем все ближе подходит к заключению сделки о трансфере центрального защитника итальянской Фиорентины Николы Миленковича, "фиалкам" впору было бы позаботиться о достойно замене 23-летнему футболисту.

В столько сжатые сроки до начала сезона найти полноценного сменщика из аналогичной возрастной категории для серба было бы непросто, поэтому клуб из Флоренции решил остановиться на проверенном варианте, начав переговоры с гельзенкирхенским Шальке относительно возможного возвращения 28-летнего Матия Настасича на Апеннинский полуостров.

Поскольку "кобальтовые" по результатам своих выступлений в прошлом сезоне были вынуждены покинуть немецкую Бундеслигу, то они с радостью избавятся от контракта с одним из высокооплачиваемых игроков, запросив для этого низкую стоимость компенсации. Тем более, что контракт серба завершается уже через год.

Стоит отметить, что Вест Хэм будет готов отдать за Миленковича 15-18 млн евро, что позволяет говорить о серьезной выручке для Фиорентины по завершении данных двух переходов.

Портал Transfermarkt оценивает Настасича в 5 млн евро, а за прошлый сезон он сыграл всего 18 матчей.

Напомним, что Матия уже имел опыт выступлений за Фиорентину в своей профессиональной карьере — в сезоне-2011/12, после чего перешел в английский Манчестер Сити.