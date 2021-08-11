Лондонцы заинтересовались швейцарским полузащитником.
Денис Закария, getty images
11 августа 2021, 19:18
Арсенал рассматривает варианты усиления линии полузащиты в текущее трансферное окно.
Как сообщает Sport Bild, "канониры" нацелились на представителя менхенгладбахской Боруссии Дениса Закарию.
В прошлом сезоне швейцарский полузащитник отыграл 32 поединка за "жеребцов", отметившись голом и результативной передачей.
Напомним, что Манчестер Сити ранее был готов заплатить за Закарию сумму порядка 40 миллионов евро.