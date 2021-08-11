Арсенал рассматривает варианты усиления линии полузащиты в текущее трансферное окно.

Как сообщает Sport Bild, "канониры" нацелились на представителя менхенгладбахской Боруссии Дениса Закарию.

В прошлом сезоне швейцарский полузащитник отыграл 32 поединка за "жеребцов", отметившись голом и результативной передачей.

Напомним, что Манчестер Сити ранее был готов заплатить за Закарию сумму порядка 40 миллионов евро.