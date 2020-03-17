Германия

Хавбек Гладбаха может переехать в АПЛ.

Полузащитник Боруссии М Денис Закария попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед и Ливерпуля, утверждает Bild.

По данным источника, руководство Гладбаха может быть вынуждено продать швейцарского футболиста, так как клуб потерял значительную часть доходов из-за вспышки коронавируса.

В текущем сезоне Бундеслиги Закария провел на поле 23 поединка, в которых сумел забить два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль также может укрепить переднюю линию, купив футболиста из чемпионата Германии Тимо Вернера.