После серьезного повреждения Уэсли Фофана Лестер находится в поисках нового центрального защитника.

Как сообщает издание The Telegraph, "лисы" договорились о переходе центрбека Саутгемптона Янника Вестергора.

Источник утверждает, что сумма сделки по датскому футболисту составит 15 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Вестергор отыграл за Саутгемптон 32 поединка, в которых отметился тремя забитыми голами.

Напомним, что Уэсли Фофана из-за серьезного повреждения точно не сыграет до конца текущего года.