"Святые" близки к тому, чтобы потерять еще одного лидера.
Янник Вестергор, getty images
11 августа 2021, 21:56
После серьезного повреждения Уэсли Фофана Лестер находится в поисках нового центрального защитника.
Как сообщает издание The Telegraph, "лисы" договорились о переходе центрбека Саутгемптона Янника Вестергора.
Источник утверждает, что сумма сделки по датскому футболисту составит 15 миллионов фунтов стерлингов.
В прошлом сезоне Вестергор отыграл за Саутгемптон 32 поединка, в которых отметился тремя забитыми голами.
Напомним, что Уэсли Фофана из-за серьезного повреждения точно не сыграет до конца текущего года.