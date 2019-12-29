Германия

Немецкий клуб хочет подписать игрока Саутгемптона.

Защитник Саутгемптона Янник Вестергор попал в сферу интересов Вердера, информирует Sky Sports.

Вердер планирует укрепить линию обороны в январе и попытается подписать центрбека английского клуба. Датчанин уже выступал в составе "музыкантов" в 2015-16 годах, отыграв 54 матча и забив 4 гола.

Действующий контракт Вестергора с Саутгемптоном рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 11 поединков в футболке "святых", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Саутгемптон возобновил интерес к полузащитнику Ливерпуля Адаму Лаллане.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.