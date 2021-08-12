Англия

Наставник Ливерпуля рассказал о готовности его подопечных ко старту нового сезона.

Уже в ближайшие выходные английский Ливерпуль ожидает стартовый поединок нового сезона английской Премьер-лиги, который команда будет проводить на поле одного из новичков этого розыгрыша "элитного" первенства — Норвича.

В преддверии открытия нового футбольного года, главный тренер "красных" Юрген Клопп поделился информацией относительно состояния его команды, а также рассказал о функциональном состоянии футболистов, которые были вынуждены пропустить большую часть прошлого сезона из-за травм.

"Думаю, что Вирджил Ван Дейк и Джо Гомес будут готовы начать наш ближайший матч с первых минут. Я предпочитаю не спешить с вопросами восстановления игроков, но вижу, что они рвутся в бой, а доктора делают положительные прогнозы.

Как мне кажется, нет смысла не верить им, если они говорят, что готовы сыграть все 90 минут. Парни много работали по ходу межсезонных сборов, несмотря на тяжелые травмы, оставшиеся в прошлом. Ближе к матчу мы будем принимать окончательное решение по составу, но прогнозы положительные.

Проблема в том, что центральные защитники — не та позиция, которую хочется менять по ходу матча, поэтому игрок должен быть способен сыграть все 90 минут. Если нет — куда резоннее будет просто подождать.

Нам предстоит очень напряженный и интенсивный сезон, поэтому все будут получать свою игровую практику.

Недавно у нас был товарищеский матч против Осасуны, где нам удалось задействовать сразу два состава футболистов. Я получил достаточно много информации, и могу быть только рад от этого факта. Конкуренция находится на высоком уровне, поэтому у нас даже есть определенные приятные трудности с выбором стартовых одиннадцати футболистов", — подытожил немецкий специалист.

Отметим, что непосредственно перед очной дуэлью против команды Клоппа, их соперники усилились очередным новичком, в то время как "красные" продолжают переговоры по исходящему трансферу Джедрана Шакири.

Напомним, что матч Норвич — Ливерпуль состоится 14 августа, начало в 19:30 по киевскому времени.