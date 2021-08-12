Англия

Бельгийский нападающий вновь стал игроком "пенсионеров".

Челси подписал контракт с бельгийским нападающим Ромелу Лукаку, сообщает официальный твиттер-аккаунт "пенсионеров".

По информации СМИ, сумма трансфера за Ромелу Лукаку составила порядка 115 миллионов евро, а игрок подписал пятилетний контракт с окладом в 15 млн евро в год.

В прошедшем сезоне бельгийский нападающий провел 44 матча на клубном уровне, забил 30 мячей и сделал 10 результативных передач.

Отметим, Ромелу Лукаку (98 матчей, 64 гола за национальную сборную) выступал за Андерлехт (98 матчей во всех турнирах, 41 гол), Челси (15, 0), Вест Бромвич (38, 17), Эвертон (166, 87), Манчестер Юнайтед (96, 42) и Интер (95, 64).

Напомним, что болельщики Интера ранее устроили серию акций протеста из-за тогда еще потенциального ухода бельгийского нападающего.