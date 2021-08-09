Бельгийский форвард стал еще на один шаг ближе к переезду в АПЛ.
Ромелу Лукаку, Getty Images
09 августа 2021, 16:59
Нападающий Интера Ромелу Лукаку прошел медицинское обследование перед переходом в Челси. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, 28-летнего бельгийца в ближайшие часы ждут в Лондоне для завершения всех формальностей по трансферу. Клубы в ближайшее время официальном объявят о сделке.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера Лукаку составит 115 миллионов евро. Бельгиец подпишет пятилетний контракт с окладом в 15 млн евро в год.
В прошедшем сезоне Лукаку провел 44 матча, забил 30 мячей и сделал 10 результативных передач.
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