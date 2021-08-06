Италия

Ультрас миланского клуба вывесили баннеры с угрозами руководству клуба.

Накануне миланский Интер согласился продать бельгийского форварда Ромелу Лукаку в лондонский Челси.

Фанаты миланского клуба, узнав новость о потенциальном уходе одного из лидеров клуба, вышли на улицы Милана, начав устраивать протесты против руководства "неразурри". Сообщает Football Italia.

Болельщики начали развешивать угрожающие баннеры возле клубного офиса, которые были адресованы президенту Интера Стивену Чжану.

"Остерегайтесь... Обещания должны быть выполнены", — говорится в послании на баннере фанатов клуба. Все дело в том, что болельщики вспомнили функционеру его слова о том, что единственным лидером, который покинет клуб этим летом станет только Ашраф Хакими.

К слову, Хакими действительно покинул клуб этим летом, перейдя в ПСЖ за 70 миллионов евро.

Также, фанаты напрямую обратились к Чжану, оставив послание на очередном баннере: "Чжан. Время истекло", — заявили фанаты.

Ранее Массимо Моратти выразил свою гневную позицию по возможному уходу Лукаку, дав совет руководству Интера.