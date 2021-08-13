Англия

Эду Гаспар и Микель Артета изначально определили норвежца в качестве своей главной цели на позицию "десятки".

Атакующий полузащитник мадридского Реала Мартин Эдегор может вернуться в лондонский Арсенал, где он провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, главный тренер "канониров" Микель Артета и технический директор клуба Эду Гаспар изначально определили 22-летнего норвежца в качестве своей главного цели на усиление позиции "десятки.

По информации источника, Хуссем Ауар из Лиона также находится в шорт-листе "пушкарей", тогда как сделка по Джеймсу Мэддисону из Лестера никогда не была близка к заключению.

Руководство Арсенала готовит официальное предложение. Как только из Мадрида им подадут "зеленый свет", лондонский клуб начнет процедуру подписания Эдегора на постоянной основе.

Ранее появлялась информация, что Реал оценивает норвежского плеймейкера в 50 миллионов евро. О желании самого Эдегора окончательно перебраться в Арсенал сообщали многие средства массовой информации.