Норвежский полузащитник может вновь отправится в стан "канониров".
Мартин Эдегор, getty images
28 июля 2021, 00:59
Арсенал рассматривает возможность повторного подписания Мартина Эдегора в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает Cadena Ser, норвежский полузащитник не против вновь выступать за "канониров", сомневаясь в том, что сможет стать основным в Реале.
Отметим, что за Арсенал 22-летний футболист отыграл 20 поединков, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.
Напомним, что Арсенал готов расстаться с Уиллоком, чтобы выручить деньги на полноценный трансфер Эдегора