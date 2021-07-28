Англия

Норвежский полузащитник может вновь отправится в стан "канониров".

Арсенал рассматривает возможность повторного подписания Мартина Эдегора в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает Cadena Ser, норвежский полузащитник не против вновь выступать за "канониров", сомневаясь в том, что сможет стать основным в Реале.

Отметим, что за Арсенал 22-летний футболист отыграл 20 поединков, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что Арсенал готов расстаться с Уиллоком, чтобы выручить деньги на полноценный трансфер Эдегора