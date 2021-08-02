Испания

"Сливочные" не могут гарантировать норвежцу достаточно игрового времени на поле.

Полузащитник мадридского Реала Мартин Эдегор может покинуть испанский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает ABC.

По информации источника, руководство "сливочных" готово продать 22-летнего норвежца за 50 миллионов евро. Также Реал намерен включить в сделку опцию обратного выкупа.

Сам футболист еще не определился со своим будущим, а новый наставник "сливочных" Карло Анчелотти заявил, что рассчитывает на него, но при этом не может обещать ему достаточно игрового времени на поле.

Во второй части минувшего сезона Эдегор провел 14 поединков в составе лондонского Арсенала, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.