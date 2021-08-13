Англия

Датский защитник подписал контракт с "лисами".

Лестер подписал контракт с защитником Саутгемптона Янником Вестергором, сообщает официальный сайт "лисов".

Соглашение с датским футболистом подписано до лета 2024 года. По информации СМИ, Лестер заплатил около 15 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Вестергор отыграл за Саутгемптон 32 поединка, в которых отметился тремя забитыми голами.

Напомним, что датчанин должен стать заменой для Уэсли Фофана, который из-за серьезного повреждения точно не сыграет до конца текущего года.