Англия

Наставник Ливерпуля прокомментировал трансферную политику конкурентов.

Накануне старта нового сезона английской Премьер-лиги для его команды, главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился мнением относительно отличий в подходах к работе на трансферном рынке между его коллективом и представителями действующего чемпиона страны, Манчестер Сити, а также лондонского Челси.

Напомним, что в текущее трансферное окно "красные" заключили лишь одну крупную сделку — из немецкого РБ Лейпциг за почти 50 млн евро перешел центральный защитник Ибрагима Конате, в то время как "горожане" усилили атаку форвардом бирмингемской Астон Виллы Джеком Гришилеш за более чем 100 млн евро, а "синие" приобрели у миланского Интера Ромелу Лукаку примерно за аналогичную сумму.

Вдобавок, Манчестер Сити также хочет заключить сделку по нападающему Тоттенхэма Харри Кейну, на что Клопп отреагировал следующим образом: "Если Харри действительно собирается переходить в Манчестер Сити, то от этого им точно не станет хуже. Но это просто невероятно. Сити с прошлогодним составом спокойно выиграл чемпионат, но не добился того, чего хотел в Лиге чемпионов. Что поделать, видимо, свой путь к успеху они таки нашли.

В футболе можно применять различные походы, поэтому я ни в коем случае не критикую конкурентов. Я просто не могу полностью осознать, как возможно проводить такую трансферную политику, но для них это возможно. Вот и вся ситуация. У Ливерпуля на подобное ресурсов нет.

Я не такой человек, который может прийти к руководству, и сказать: "Мне нужен тот, тот и еще вот тот футболисты". Это не про меня. Моя задача — работать с теми игроками, которые уже есть у меня в команде, и мне действительно это нравится.

Мы постараемся выиграть все, что будет нам посильно, но в футболе есть и другие способы прийти к успеху. Это надо понимать. Мы не можем равняться на другие топ-клубы, потому что у них нет ограничений на ресурсы, по всей видимости. У нас они есть.

Однако, мы ранее добивались успеха и с этими ограничениями, поэтому должны попытаться это сделать вновь, а не искать оправдания. Если мы не выиграли матч, то это произошло не потому, что мы кого-то там не подписали. Мы должны использовать на полную свои ресурсы. Это и есть наша страсть, цель, мечта и четкий план развития — наш футбол. Правильный это подход или нет? Пусть решает судьба. Мы не можем тратить деньги, которых у нас нет — пусть за нас это делают другие.

Люди думают, что если ты летом никого не подписал, то ты не работал. Совершенно неверная точно зрения. Возможно, этим летом мы были и не настолько активны, как хотелось бы. Но если вы настоящий фанат Ливерпуля, то и продления контрактов с Алиссоном, Фабиньо и ван Дейком для вас будут хорошими новостями", — подытожил немецкий специалист.

Напомним, что Ливерпуль стартует в АПЛ с гостевой игры против Норвича, с анонсом которой вы можете ознакомиться у нас на сайте. Матч состоится 14 августа, начало в 19:30 по киевскому времени.