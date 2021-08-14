Англия

Форма габонского форварда не устраивает главного тренера лондонского клуба.

Лондонский Арсенал сенсационно уступил дебютанту английской Премьер-лиги Брентфорду в стартовом поединке нового сезона (0:2).

Брентфорд — Арсенал 2:0 Видео голов и обзор матча

В данной игре "канониры" не смогли рассчитывать на пару своих звездных нападающих в лице Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга, которые отсутствовали по неназванной причине.

Однако, как сообщает английское издание The Times, причиной непопадания в заявку на гостевой поединок, во всяком случае, для габонского форварда может служить позиция главного тренера Микеля Артеты.

Испанский специалист оказался совершенно недоволен работой футболиста на предсезонных сборах, в результате чего тот так и не сумел набрать должный уровень кондиций перед стартовым туром АПЛ.

Как итог, дошло до того, что Арсенал теперь, якобы, готов расстаться с 32-летним Обамеянгом, который к тому же обладает высоким уровнем заработной платы — почти 300 тыс. евро в неделю, или 15 млн евро в год.

Очевидно, что содержать футболиста с подобной зарплатой является для "канониров" тяжелым бременем, однако именно данный пункт в его контракте и может стать причиной тому, что лондонский коллектив просто не сможет найти желающего подписать габонского нападающего.

Помимо всего прочего, трансферная стоимость Пьера-Эмерика находится на уровне 25 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, а его действующий контракт с Арсеналом рассчитан до 2023-го года.