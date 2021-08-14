Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Брентфорд — Арсенал, Getty Images
14 августа 2021, 08:22
Лондонский Арсенал открыл сезон английской Премьер-лиги с сенсационного поражения на поле абсолютного дебютанта "элитного" первенства — Брайтона (0:2).
В середине первого тайма "пчелам" удалось открыть счет при помощи результативного удара Каноса, а в аналогичном периоде второй половины матча Нергор окончательно закрепил победу за хозяевами.
Обзор матча:
Брентфорд — Арсенал 2:0
Голы: Канос, 22, Нергор, 73
Брентфорд: Райя — Янссон, Айер (Соренсен, 71), Пиннок, Генри — Канос, Нергор, Янельт, Оньека (Бидструп, 80) — Тоуни, Мбемо (Форсс, 86).
Арсенал:
Лено — Чемберс (Нуну Тавареш, 81), Мари, Уайт, Тирни — Джака, Локонга, Смит-Роу, Пепе, Мартинелли (Нелсон, 71) — Балогун (Сака, 59).