Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и Лидс Юнайтед.
Джейдон Санчо, Getty Images
14 августа 2021, 13:45
Субботнюю программу первого тура английской Премьер-лиги будет открывать противостояние на Олд Траффорд между Манчестер Юнайтед и Лидсом.
Оле-Гуннар Солскьяер в свой стартовый состав на первый официальный матч сезона решил включить Скотта Мактоминея на позиции опорного полузащитника, в то время как Джеймс сыграет на правом фланге атаки, острием которой станет Мэйсон Гринвуд.
Со стороны Марсело Белсы наблюдаем появление с первых минут новичка команды Джека Харрисона на левом фланге атаки, в то время как Робин Кох составит пару опорников вместе с Клихом.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Мактоминей, Фред — Джеймс, Фернандеш, Погба — М. Гринвуд.
Запасные: Хитон, Далот, Уильямс, Мата, Перейра, Матич, ван де Бек, Мартиаль, Санчо.
Запасные: Клаессон, Фирпо, Форшоу, Филлипс, Саммервилл, Шеклтон, Робертс, Кошта, С. Гринвуд.
Лидс Юнайтед: Мелье — Эйлинг, Стрюйк, Купер, Даллас — Клих, Кох — Рафинья, Родриго, Харрисон — Бэмфорд.
Матч Манчестер Юнайтед — Лидс Юнайтед начнется в 14:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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