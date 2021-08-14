Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и Лидс Юнайтед.

Субботнюю программу первого тура английской Премьер-лиги будет открывать противостояние на Олд Траффорд между Манчестер Юнайтед и Лидсом.

Оле-Гуннар Солскьяер в свой стартовый состав на первый официальный матч сезона решил включить Скотта Мактоминея на позиции опорного полузащитника, в то время как Джеймс сыграет на правом фланге атаки, острием которой станет Мэйсон Гринвуд.

Со стороны Марсело Белсы наблюдаем появление с первых минут новичка команды Джека Харрисона на левом фланге атаки, в то время как Робин Кох составит пару опорников вместе с Клихом.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу — Мактоминей, Фред — Джеймс, Фернандеш, Погба — М. Гринвуд.

Запасные: Хитон, Далот, Уильямс, Мата, Перейра, Матич, ван де Бек, Мартиаль, Санчо.



Лидс Юнайтед: Мелье — Эйлинг, Стрюйк, Купер, Даллас — Клих, Кох — Рафинья, Родриго, Харрисон — Бэмфорд.