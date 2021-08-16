Англия

Капитан продолжит сотрудничество с клубом.

Далеко не самые обнадеживающие известия поступили из лагеря английского Ливерпуля около месяца назад, когда стало известно, что капитан команды Джордан Хендерсон не может прийти к единой позиции с руководством "красных" относительно продления контракта, который завершается уже в 2023-м году.

Однако, как сообщает журналист издания The Athletic Давид Орнштайн, англичанин уже на старте нового сезона изменил свою позицию, и в ближайшее время мы можем ожидать новостей относительно продления соглашения.

Футболист получит улучшенные финансовые условия в качестве бонуса за контракт продолжительностью в три года, к которому будет возможность добавить еще один сезон по согласованию сторон.

Напомним, что 31-летний футболист в прошлом сезоне провел лишь 28 матчей из-за различных повреждений, по разу при этом отличившись забитым мячом и голевой передачей.