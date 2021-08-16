Англия

Нидерландский защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк прокомментировал свое возвращение на поле.

Ливерпуль разгромил Норвич в рамках матча первого тура АПЛ.

Примечательно, что данном матче сыграл Вирджил ван Дейк, который долгое время залечивал травму.

Капитан "красных" оценил свою физическую форму и рассказал, за счет чего Ливерпуль обыграл Норвич.

Возвращение на поле — это еще не конец главы. Я все еще набираю форму. Я хотел выйти на поле, хотел сыграть в первом туре, потому что мне это было нужно. Это поможет мне прибавить. Знаю свой организм и понимаю, что во многом еще должен стать сильнее. Я не робот. Я не могу моментально восстановиться на 100%.

Я сыграл, и это было очень эмоционально и нелегко по многим причинам. Перед игрой ты пытаешься представить, как все будет происходить. Я устал от всего, что окружает игру. Мне нужно было преодолеть это препятствие. Я продолжал тренироваться и чувствую уверенность в своем колене. Это был нелёгкий пусть, и я просто рад своему возвращению", - цитирует ван Дейка Goal.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Норвич — Ливерпуль.