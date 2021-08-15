В поединке стартового тура английской Премьер-лиги Ливерпуль в гостях уверенно обыграл Норвич (3:0).

Подопечные Юргена Клоппа открыли счет в матче в середине первого тайма, когда результативным ударом отметился Жота. Затем в середине второго тайма "красные" забили еще два мяча усилиями Фирмино и Салаха.

Видео голов и обзор матча:

Норвич — Ливерпуль 0:3
Голы: Жота, 26, Фирмино, 65, Салах, 74

Норвич: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Яннулис, Кантвелл (Доуэлл, 86), Рашица (Саргент, 77), Рупп, Ле-Мелу, Гилмор, Пукки (Айда, 77).

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Милнер, Окслейд-Чемберлен (Фабиньо, 61), Кейта (Эллиот, 83), Салах, Мане, Жота (Фирмино, 61).

Предупреждения: Кантвелл — Милнер.