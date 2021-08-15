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Норвич - Ливерпуль, Getty Images
15 августа 2021, 10:40
В поединке стартового тура английской Премьер-лиги Ливерпуль в гостях уверенно обыграл Норвич (3:0).
Подопечные Юргена Клоппа открыли счет в матче в середине первого тайма, когда результативным ударом отметился Жота. Затем в середине второго тайма "красные" забили еще два мяча усилиями Фирмино и Салаха.
Видео голов и обзор матча:
Норвич — Ливерпуль 0:3
Голы: Жота, 26, Фирмино, 65, Салах, 74
Норвич: Крул, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Яннулис, Кантвелл (Доуэлл, 86), Рашица (Саргент, 77), Рупп, Ле-Мелу, Гилмор, Пукки (Айда, 77).
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Милнер, Окслейд-Чемберлен (Фабиньо, 61), Кейта (Эллиот, 83), Салах, Мане, Жота (Фирмино, 61).
Предупреждения: Кантвелл — Милнер.