"Шпоры" нацелились на итальянского полузащитника.
Лоренцо Инсинье, getty images
16 августа 2021, 19:37
Тоттенхэм не прекращает работать над усилением состава в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, лондонский клуб нацелился на ведущего игрока Наполи Лоренцо Инсинье.
Лоренцо Инсинье в текущем сезоне провел 48 матчей, в которых отметился 19 голами и 11 результативными передачами.
Напомним, что неаполитанцы хотят обсудить с итальянским полузащитником новый контракт.