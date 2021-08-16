Тоттенхэм не прекращает работать над усилением состава в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Gazzetta dello Sport, лондонский клуб нацелился на ведущего игрока Наполи Лоренцо Инсинье.

Лоренцо Инсинье в текущем сезоне провел 48 матчей, в которых отметился 19 голами и 11 результативными передачами.

Напомним, что неаполитанцы хотят обсудить с итальянским полузащитником новый контракт.