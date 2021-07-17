Италия

Неаполитанцы хотят сохранить итальянского вингера.

Наполи готовится провести переговоры относительно продления контракта с Лоренцо Инсинье.

Как сообщает Corriere dello Sport, неаполитанцы ждут возвращения своего лидера из отпуска, чтобы убедить его остаться.

Проблемой может стать то, что Лоренцо Инсинье хочет увеличение зарплаты, тогда как Наполи будет просить своего лидера снизить запросы.

Лоренцо Инсинье в текущем сезоне провел 48 матчей, в которых отметился 19 голами и 11 результативными передачами.

Напомним, что на итальянского футболиста претендуют два клуба — Барселона и Тоттенхэм.