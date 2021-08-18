Англия

Бельгийский нападающий определился с номером.

Новичок Челси Ромелу Лукаку после перехода за солидную сумму в размере 115 миллионов евро значился в заявке на сезон под 18 номером, но грядущий сезон проведет с другой цифрой на спине.

Как сообщает официальный сайт Челси, бельгийский нападающий будет выступать в футболке с девятым номером.

Это стало возможным благодаря уходу Тэмми Абрахама в Рому. Именно ему до этого принадлежала "девятка".

Отметим, что также под этим номером выступали Гонсало Игуаин, Альваро Мората, Радамель Фалькао, Фернандо Торрес, Франко Ди Санто и Стив Сидвелл.

Напомним, что Лукаку — рекордсмен по сумме трансферных платежей за одного игрока.