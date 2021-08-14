Англия

Форвард дебютирует за Челси совсем скоро.

Челси накануне объявил о подписании форварда миланского Интера и сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Главный тренер лондонцев Томас Тухель в восторге от трансфера и заявил, что нападающий сыграет против Арсенала во втором туре АПЛ.

"Не составит проблемы ввести в состав Лукаку. У него будет целая неделя на подготовку к Арсеналу. Он сыграет. У него есть характер, физические данные, опыт игры за большие клубы.

Ему уже не раз доводилось брать на себя ответственность и забивать, брать ответственность за футболистов, играющих рядом с ним.

Я знаю, что Ромелу — большой фанат Челси. Он был в восторге от идеи вернуться и завершить тут свое незаконченное дело. И в целом это именно то сочетание качеств, которое нас и интересовало", — сказал Тухель.

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